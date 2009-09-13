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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Бари
Палермо - Бари: обзор матча 13 сентября 2009
Палермо
13.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бари
90'
И. Будан
2'
Р. Аллегретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Бари
Желтая карточка
И. Будан
ГОЛ! 1:1!
И. Будан
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
Ф. Симплисиу
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Блази
Замена
А. Ланджелла
️️️️
В. Кутузов
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
Д. Де Вецце
️️️️
Р. Аллегретти
Замена
И. Будан
️️️️
М. Брешиано
Замена
Э. Ривас
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
Х. Пасторе
Желтая карточка
М. Блази
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аллегретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
34
Рубиньо
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Бари
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
19
Игор Будан
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
23
Антонио Ланджелла
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
4-3-1-2
34
Рубиньо
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
23
Брешиано
26
Блази
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Кавани
10
Микколи
4-4-2
19
Бонуччи
5
Масиелло
13
Раноккия
32
Масиелло
27
Альварес
5
Донати
14
Гацци
78
Аллегретти
69
Меджиорини
20
Кутузов
15
Пасторе
6
Симплисиу
6
Симплисиу
15
Пасторе
23
Брешиано
19
Будан
19
Будан
23
Брешиано
26
Блази
19
Суччи
19
Суччи
26
Блази
27
Альварес
27
Ривас
27
Ривас
27
Альварес
20
Кутузов
23
Ланджелла
23
Ланджелла
20
Кутузов
78
Аллегретти
80
Де Вецце
80
Де Вецце
78
Аллегретти
Остались в запасе
Палермо
Бари
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
Остались в запасе
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Палермо - Бари
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренцо Барбера
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