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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 29 октября 2009
Интер
29.10.2009, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
5 : 3
Завершен
Палермо
7'
С. Это'О (П)
34'
М. Балотелли
42'
М. Балотелли
44'
С. Это'О
83'
Д. Милито
50'
Ф. Микколи
62'
А. Эрнандес
67'
Ф. Микколи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Палермо
Желтая карточка
Н. Бертоло
ГОЛ! 5:3!
Д. Милито
Пас отдал
Майкон
Травма
С. Это'О
ГОЛ! 4:3!
Ф. Микколи
Пас отдал
Х. Пасторе
ГОЛ! 4:2!
А. Эрнандес
Пас отдал
Х. Пасторе
ГОЛ! 4:1!
Ф. Микколи
Замена
Д. Милито
️️️️
М. Балотелли
Травма
М. Балотелли
Замена
А. Эрнандес
️️️️
К. Мелинте
Замена
Д. Сантон
️️️️
К. Киву
ГОЛ! 4:0!
С. Это'О
ГОЛ! 3:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Д. Гоян
Желтая карточка
К. Киву
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Майкон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
8
Джулио Мильяччо
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ПЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
6
Фабиу Симплисиу
ЦП
23
Марко Брешиано
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
6
Маттиа Кассани
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Мунтари
4
Дзанетти
5
Станкович
9
Это'О
45
Балотелли
3-4-1-2
46
Сиригу
30
Гоян
24
Кьер
8
Мильяччо
6
Кассани
6
Симплисиу
23
Брешиано
29
Мелинте
15
Пасторе
10
Микколи
10
Кавани
26
Киву
18
Сантон
18
Сантон
26
Киву
45
Балотелли
22
Милито
22
Милито
45
Балотелли
29
Мелинте
11
Эрнандес
11
Эрнандес
29
Мелинте
Остались в запасе
Интер
Палермо
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Джакомо Бричетто
ВР
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Интер - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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