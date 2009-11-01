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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Дженоа
Палермо - Дженоа: обзор матча 01 ноября 2009
Палермо
01.11.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Дженоа
Желтая карточка
Ф. Микколи
Желтая карточка
А. Скарпи
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Кавани
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Место
Желтая карточка
Д. Место
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Д. Скулли
️️️️
Р. Палладино
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Э. Кавани
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
6
Фабиу Симплисиу
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Дженоа
22
Данило Руссо
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Сильвано Раджио
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
3-3-2-2
46
Сиригу
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
23
Брешиано
23
Ночерино
8
Мильяччо
6
Симплисиу
15
Пасторе
10
Кавани
10
Микколи
3-2-3-2
73
Скарпи
19
Папастатопулос
16
Боккетти
20
Бьява
27
Место
24
Моретти
7
Росси
0
Миланетто
32
Модесто
10
Флоккари
17
Палладино
10
Кавани
19
Будан
19
Будан
10
Кавани
15
Пасторе
11
Эрнандес
11
Эрнандес
15
Пасторе
17
Палладино
10
Скулли
10
Скулли
17
Палладино
27
Место
8
Паласио
8
Паласио
27
Место
10
Флоккари
9
Креспо
9
Креспо
10
Флоккари
Остались в запасе
Палермо
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
22
Данило Руссо
ВР
10
Сильвано Раджио
ЦП
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
Остались в запасе
22
Данило Руссо
ВР
10
Сильвано Раджио
ЦП
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Палермо - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Ренцо Барбера
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