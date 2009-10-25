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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Удинезе
Палермо - Удинезе: обзор матча 25 октября 2009
Палермо
25.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
87'
Ч. Бово
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Удинезе
Замена
Б. Корради
️️️️
К. Асамоа
ГОЛ! 1:0!
Ч. Бово
Замена
П. Саммарко
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Д. Суччи
️️️️
Э. Кавани
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Баста
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Замена
И. Будан
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
Ч. Бово
19'
Замена
М. Блази
️️️️
Ф. Бальдзаретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
6
Фабиу Симплисиу
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Палермо
34
Рубиньо
ВР
29
Кристиан Мелинте
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-2-2-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
30
Гоян
6
Кассани
23
Брешиано
8
Мильяччо
15
Пасторе
6
Симплисиу
10
Кавани
10
Микколи
4-4-2
1
Ханданович
25
Сапата
8
Баста
35
Кода
26
Паскуале
3
Пепе
88
Инлер
10
Д'Агостино
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
42
Бальдзаретти
26
Блази
26
Блази
42
Бальдзаретти
10
Кавани
19
Суччи
19
Суччи
10
Кавани
15
Пасторе
19
Будан
19
Будан
15
Пасторе
10
Д'Агостино
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Д'Агостино
27
Асамоа
9
Корради
9
Корради
27
Асамоа
3
Пепе
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
3
Пепе
Остались в запасе
Палермо
Удинезе
34
Рубиньо
ВР
29
Кристиан Мелинте
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
29
Кристиан Мелинте
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Палермо - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Ренцо Барбера
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