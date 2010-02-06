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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Парма
Палермо - Парма: обзор матча 06 февраля 2010
Палермо
06.02.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Парма
62'
Э. Кавани
87'
Ф. Симплисиу
72'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Парма
Замена
М. Блази
️️️️
Х. Пасторе
Замена
В. Божинов
️️️️
Д. Галлоппа
ГОЛ! 2:1!
Ф. Симплисиу
Замена
Ф. Симплисиу
️️️️
М. Брешиано
ГОЛ! 1:1!
Д. Биабиани
Желтая карточка
А. Ночерино
Желтая карточка
М. Пачи
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Л. Хименес
Желтая карточка
К. Пануччи
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
Б. Джемаили
10'
Желтая карточка
А. Миранте
Желтая карточка
Ф. Микколи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
19
Игор Будан
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
30
Гоян
24
Кьер
6
Кассани
23
Брешиано
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
10
Кавани
10
Микколи
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
0
Пануччи
24
Пачи
7
Кастеллини
80
Валиани
21
Джемаили
14
Галлоппа
4
Морроне
14
Биабиани
84
Хименес
15
Пасторе
26
Блази
26
Блази
15
Пасторе
23
Брешиано
6
Симплисиу
6
Симплисиу
23
Брешиано
21
Джемаили
14
Лунардини
14
Лунардини
21
Джемаили
84
Хименес
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
84
Хименес
14
Галлоппа
86
Божинов
86
Божинов
14
Галлоппа
Остались в запасе
Палермо
Парма
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
1
Никола Паварини
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Палермо - Парма
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Ренцо Барбера
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