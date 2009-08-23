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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Наполи
Палермо - Наполи: обзор матча 23 августа 2009
Палермо
23.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
45'
Э. Кавани
75'
Ф. Микколи (П)
73'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Наполи
Желтая карточка
Д. Тедеско
Замена
И. Будан
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Больячино
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Х. Денис
️️️️
К. Маджо
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Х. Пасторе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
Замена
К. Суньига
️️️️
Х. Датоло
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Ф. Симплисиу
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
С. Кьер
12'
Желтая карточка
М. Больячино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
34
Рубиньо
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
6
Фабиу Симплисиу
АП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-2-2-2
34
Рубиньо
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
23
Брешиано
23
Ночерино
6
Симплисиу
15
Пасторе
10
Кавани
10
Микколи
3-4-1-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
15
Контини
14
Кампаньяро
11
Маджо
5
Гаргано
17
Гамшик
23
Датоло
54
Больячино
22
Лавесси
27
Квальярелла
15
Пасторе
4
Тедеско
4
Тедеско
15
Пасторе
6
Симплисиу
16
Бертоло
16
Бертоло
6
Симплисиу
10
Микколи
19
Будан
19
Будан
10
Микколи
23
Датоло
18
Суньига
18
Суньига
23
Датоло
54
Больячино
8
Чигарини
8
Чигарини
54
Больячино
11
Маджо
19
Денис
19
Денис
11
Маджо
Остались в запасе
Палермо
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Палермо - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Ренцо Барбера
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