Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус: обзор матча 04 октября 2009
Палермо
04.10.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
37'
Э. Кавани
42'
Ф. Симплисиу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ювентус
+1
Желтая карточка
З. Грыгера
Замена
И. Будан
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Х. Пасторе
Замена
Д. Гоян
️️️️
Э. Кавани
Замена
З. Грыгера
️️️️
Д. Зебина
Замена
А. Ночерино
️️️️
М. Брешиано
Желтая карточка
Д. Зебина
Желтая карточка
М. Кассани
Замена
Д. Трезеге
️️️️
М. Каморанези
Замена
️️️️
Диего
+2
Желтая карточка
Н. Легротталье
ГОЛ! 2:0!
Ф. Симплисиу
Пас отдал
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Х. Пасторе
Желтая карточка
М. Каморанези
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
34
Рубиньо
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ОП
6
Фабиу Симплисиу
ЦП
23
Марко Брешиано
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
45
Мауро Каморанези
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Диего
АП
11
Амаури
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Палермо
30
Дорин Гоян
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Рубиньо
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
8
Мильяччо
6
Симплисиу
23
Брешиано
15
Пасторе
10
Микколи
10
Кавани
4-1-2-1-2
1
Буффон
11
Зебина
14
Кьеллини
6
Легротталье
6
Гроссо
30
Мело
45
Каморанези
29
Поульсен
10
Диего
19
Яквинта
11
Амаури
10
Кавани
30
Гоян
30
Гоян
10
Кавани
23
Брешиано
23
Ночерино
23
Ночерино
23
Брешиано
15
Пасторе
19
Будан
19
Будан
15
Пасторе
11
Зебина
26
Грыгера
26
Грыгера
11
Зебина
45
Каморанези
7
Трезеге
7
Трезеге
45
Каморанези
Остались в запасе
Палермо
Ювентус
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Палермо - Ювентус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Палермо
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+