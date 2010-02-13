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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Палермо
Рома - Палермо: обзор матча 13 февраля 2010
Рома
13.02.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
4 : 1
Завершен
Палермо
33'
М. Бриги
54'
Ж. Баптиста
63'
М. Бриги
84'
Й. Риисе
81'
Ф. Микколи (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Палермо
ГОЛ! 4:1!
Й. Риисе
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Микколи
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Кавани
Травма
Э. Кавани
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 3:0!
М. Бриги
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ф. Симплисиу
Желтая карточка
Ф. Микколи
ГОЛ! 2:0!
Ж. Баптиста
Пас отдал
М. Бриги
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:0!
М. Бриги
Пас отдал
Ф. Тотти
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
4
Маттео Бриги
АП
11
Родриго Таддеи
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
6
Фабиу Симплисиу
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Рома
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-2-3-1
12
Сержио
6
Риисе
8
Бурдиссо
4
Жуан
16
Мотта
16
Де Росси
7
Писарро
9
Вучинич
4
Бриги
11
Таддеи
10
Тотти
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Брешиано
6
Симплисиу
10
Микколи
10
Кавани
10
Тотти
10
Баптиста
10
Баптиста
10
Тотти
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
6
Симплисиу
15
Пасторе
15
Пасторе
6
Симплисиу
10
Кавани
19
Будан
19
Будан
10
Кавани
Остались в запасе
Рома
Палермо
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Рома - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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