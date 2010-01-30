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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Палермо
Бари - Палермо: обзор матча 30 января 2010
Бари
30.01.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 2
Завершен
Палермо
5'
Л. Бонуччи
7'
Э. Альварес
62'
П. Баррето (П)
85'
В. Коман
28'
Э. Кавани
54'
Х. Пасторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Палермо
ГОЛ! 4:2!
В. Коман
Замена
Ф. Симплисиу
️️️️
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
Замена
В. Коман
️️️️
Р. Аллегретти
Желтая карточка
Р. Аллегретти
ГОЛ с пенальти! 3:2!
П. Баррето
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
Вторая желтая
Ф. Ливерани
ГОЛ! 2:2!
Х. Пасторе
Желтая карточка
М. Кассани
Замена
К. Мелинте
️️️️
Ф. Бальдзаретти
Замена
М. Донати
️️️️
С. Альмирон
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
19'
Желтая карточка
Ф. Ливерани
Желтая карточка
С. Альмирон
19'
ГОЛ! 2:0!
Э. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
16
Диамутене
19
Бонуччи
5
Масиелло
78
Аллегретти
14
Гацци
4
Альмирон
27
Альварес
9
Кастильо
10
Баррето
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Кавани
10
Микколи
4
Альмирон
5
Донати
5
Донати
4
Альмирон
78
Аллегретти
78
Коман
78
Коман
78
Аллегретти
9
Кастильо
32
Сфорцини
32
Сфорцини
9
Кастильо
42
Бальдзаретти
29
Мелинте
29
Мелинте
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
6
Симплисиу
6
Симплисиу
8
Мильяччо
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
Остались в запасе
Бари
Палермо
10
Педро Камата
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Джакомо Бричетто
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
10
Педро Камата
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Бари - Палермо
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Сан Никола
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