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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Палермо
Фиорентина - Палермо: обзор матча 30 августа 2009
Фиорентина
30.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
29'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Палермо
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
М. Донадель
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
Х. Варгас
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
К. Дзанетти
Желтая карточка
К. Дзанетти
Замена
И. Будан
️️️️
Н. Бертоло
Замена
Ф. Симплисиу
️️️️
А. Ночерино
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
Ф. Микколи
Желтая карточка
С. Кьер
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Палермо
34
Рубиньо
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
4
Джованни Тедеско
ЦП
77
Даниэль Конти
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
19
Игор Будан
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
21
Паскуаль
3
Кролдруп
5
Гамберини
16
Комотто
11
Сантана
33
Донадель
14
Дзанетти
11
Варгас
9
Йоветич
19
Джилардино
4-3-1-2
34
Рубиньо
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
23
Ночерино
16
Бертоло
23
Брешиано
15
Пасторе
10
Микколи
10
Кавани
14
Дзанетти
18
Монтоливо
18
Монтоливо
14
Дзанетти
11
Сантана
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Сантана
11
Варгас
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
11
Варгас
15
Пасторе
4
Тедеско
4
Тедеско
15
Пасторе
23
Ночерино
6
Симплисиу
6
Симплисиу
23
Ночерино
16
Бертоло
19
Будан
19
Будан
16
Бертоло
Остались в запасе
Фиорентина
Палермо
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
77
Даниэль Конти
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
12
Адриан Муту
ЦФ
Остались в запасе
77
Даниэль Конти
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Фиорентина - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Артемио Франки
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