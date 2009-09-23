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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Рома
Палермо - Рома: обзор матча 23 сентября 2009
Палермо
23.09.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 3
Завершен
Рома
40'
И. Будан
45+2'
Ф. Микколи
56'
А. Ночерино
20'
М. Бриги
45'
Н. Бурдиссо
88'
Ф. Тотти (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Рома
Желтая карточка
С. Окака-Чука
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ф. Тотти
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Д. Писарро
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
И. Будан
Замена
М. Блази
️️️️
Ф. Симплисиу
Желтая карточка
И. Будан
Замена
М. Мотта
️️️️
М. Кассетти
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Замена
Р. Фати
️️️️
М. Бриги
ГОЛ! 3:2!
А. Ночерино
ГОЛ! 2:2!
Ф. Микколи
+2
ГОЛ! 1:2!
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:1!
И. Будан
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Бриги
Пас отдал
Ф. Тотти
Желтая карточка
Д. Гоян
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
34
Рубиньо
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛАЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПАЗ
8
Джулио Мильяччо
ЛП
23
Антонио Ночерино
ОП
6
Фабиу Симплисиу
АП
23
Марко Брешиано
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛАЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПАЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
7
Давид Писарро
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Рома
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
2-3-2-1-2
34
Рубиньо
30
Гоян
24
Кьер
42
Бальдзаретти
23
Ночерино
6
Кассани
8
Мильяччо
23
Брешиано
6
Симплисиу
10
Микколи
19
Будан
2-3-2-1-2
12
Сержио
8
Бурдиссо
4
Жуан
27
Кассетти
16
Де Росси
6
Риисе
11
Таддеи
4
Бриги
7
Писарро
9
Вучинич
10
Тотти
6
Симплисиу
26
Блази
26
Блази
6
Симплисиу
19
Будан
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
19
Будан
27
Кассетти
16
Мотта
16
Мотта
27
Кассетти
4
Бриги
91
Фати
91
Фати
4
Бриги
7
Писарро
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
7
Писарро
Остались в запасе
Палермо
Рома
46
Сальваторе Сиригу
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Палермо - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренцо Барбера
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