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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Палермо
Ювентус - Палермо: обзор матча 28 февраля 2010
Ювентус
28.02.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Палермо
60'
Ф. Микколи
82'
И. Будан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Палермо
Замена
Д. Зебина
️️️️
Диего
Замена
М. Блази
️️️️
Д. Мильяччо
ГОЛ! 0:2!
И. Будан
Замена
️️️️
И. Будан
Замена
Ф. Гроссо
️️️️
П. Де Челье
Замена
М. Паолуччи
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Эрнандес
Желтая карточка
М. Кассани
ГОЛ! 0:1!
Ф. Микколи
Желтая карточка
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Ювентус
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
19
Игор Будан
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Маннингер
29
Де Челье
14
Кьеллини
0
Каннаваро
26
Грыгера
30
Мело
22
Сиссоко
87
Кандрева
10
Диего
7
Трезеге
10
Дель Пьеро
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
24
Кьер
83
Бово
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Микколи
11
Эрнандес
29
Де Челье
6
Гроссо
6
Гроссо
29
Де Челье
10
Диего
11
Зебина
11
Зебина
10
Диего
10
Дель Пьеро
9
Паолуччи
9
Паолуччи
10
Дель Пьеро
8
Мильяччо
26
Блази
26
Блази
8
Мильяччо
19
Будан
19
Будан
11
Эрнандес
10
Кавани
10
Кавани
11
Эрнандес
Остались в запасе
Ювентус
Палермо
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Ювентус - Палермо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая)
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