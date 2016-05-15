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Антонио Амайя
Статистика
Антонио Амайя - статистика
Завершил карьеру
31 мая 1983 (43), Мадрид
#4 | Защитник
192 см | 85 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
17
1
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
1' - 90'
12'
59'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
08.05.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1 : 0
30.04.2016
Райо Вальекано
1' - 64'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
2 : 3
23.04.2016
Реал
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
20.04.2016
Райо Вальекано
42' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.04.2016
Вильярреал
48' - 90'
67'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
10.04.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
87' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
19.03.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
07.03.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
1 : 5
03.03.2016
Барселона
71' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
73' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
10 : 2
20.12.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
10'
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
1 : 2
13.12.2015
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
2 : 1
06.12.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 3
29.11.2015
Атлетик
1' - 45'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
78' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 2
26.09.2015
Райо Вальекано
1' - 83'
16'
83'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.09.2015
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
20.09.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 3
14.09.2015
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
25' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
Был в запасе
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