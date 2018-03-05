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    Ли Чхун-Ен - статистика

    #72 | Полузащитник
    Имя Ли
    Фамилия Чхун-Ен
    Команда Ульсан Хендэ
    Состав Основной
    Родной город Сеул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июля 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 81
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристал Пэлас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    05.05.2018 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    28.04.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 5:0 Лестер (Лестер)
    21.04.2018 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    14.04.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 3:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    07.04.2018 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    31.03.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    17.03.2018 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    10.03.2018 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    05.03.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 2:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    25.02.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    10.02.2018 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    04.02.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    30.01.2018 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    20.01.2018 Был в запасе Арсенал (Лондон) 4:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    13.01.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Бернли (Бернли)
    02.01.2018 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    31.12.2017 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    16.12.2017 Был в запасе Лестер (Лестер) 0:3 Кристал Пэлас (Лондон)
    12.12.2017 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 2:1 Уотфорд (Уотфорд)
    30.09.2017 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    16.09.2017 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    10.09.2017 1' -90' Бернли (Бернли) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    26.08.2017 46' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Суонси (Суонси)
    12.08.2017 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:3 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
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