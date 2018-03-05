Ли Чхун-Ен - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Чхун-Ен
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Чхун-Ен
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|05.05.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|5:0
|Лестер (Лестер)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|05.03.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|25.02.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|30.01.2018
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|4:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|02.01.2018
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|31.12.2017
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:3
|Кристал Пэлас (Лондон)
|12.12.2017
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|10.09.2017
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|26.08.2017
|46' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Суонси (Суонси)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:3
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)