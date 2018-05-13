Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ли Чхун-Ен - статистика

Завершил карьеру
2 июля 1988 (38), Сеул
#72 | Полузащитник
185 см | 81 кг
Южная Корея
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристал Пэлас
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
13.05.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
1 : 2
05.05.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
5 : 0
28.04.2018
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
0 : 0
21.04.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
3 : 2
14.04.2018
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Борнмут
2 : 2
07.04.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
31.03.2018
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
17.03.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2 : 1
10.03.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
05.03.2018
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
25.02.2018
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
3 : 1
10.02.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
04.02.2018
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
1 : 1
30.01.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4 : 1
20.01.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
13.01.2018
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Саутгемптон
1 : 2
02.01.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
31.12.2017
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер
0 : 3
16.12.2017
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
12.12.2017
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
30.09.2017
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
16.09.2017
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
1 : 0
10.09.2017
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
26.08.2017
Суонси
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
12.08.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
15
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
17
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
7
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+