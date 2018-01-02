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Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 02 января 2018
Саутгемптон
02.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
17'
Ш. Лонг
69'
Д. МакАртур
80'
Л. Миливойевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
80'
ГОЛ! 1:2!
Л. Миливойевич
Пас отдал
Э. Таунсенд
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакАртур
Пас отдал
К. Бентеке
57'
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
Ж. Пье
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
4-3-2-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
4
Йошида
26
Пье
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Тадич
17
Буфал
7
Лонг
3-4-2-1
13
Хеннесси
16
Келли
5
Томкинс
27
Фосу-Менса
11
МакАртур
29
Кабай
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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