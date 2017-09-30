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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 30 сентября 2017
Манчестер Юнайтед
30.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
3'
Х. Мата
35'
М. Феллайни
49'
М. Феллайни
85'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Марсьяль
85'
ГОЛ! 3:0!
М. Феллайни
Пас отдал
М. Рэшфорд
49'
ГОЛ! 2:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Э. Янг
35'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
М. Рэшфорд
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
3-4-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
6
Смоллинг
22
Мхитарян
25
Феллайни
18
Матич
25
Валенсия
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
4-5-1
13
Хеннесси
25
Уорд
12
Сахо
17
Делэйни
15
ван Анхолт
40
Панчеон
20
Сако
19
Миливойевич
29
Кабай
27
Шлупп
25
Таунсенд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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