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Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 07 апреля 2018
Борнмут
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
65'
Л. Муссе
89'
Д. Кинг
47'
Л. Миливойевич
75'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Кристал Пэлас
90'
+3
Желтая карточка
Д. Томкинс
ГОЛ! 2:2!
Д. Кинг
Пас отдал
С. Кук
89'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
82'
Желтая карточка
Д. Гослинг
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
Пас отдал
Э. Таунсенд
ГОЛ! 1:1!
Л. Муссе
Пас отдал
Р. Фрейзер
65'
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Миливойевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Кристал Пэлас
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
4-3-1-2
31
Бегович
2
Фрэнсис
15
Аке
27
Кук
21
Дэниелс
8
Пью
32
Гослинг
10
Кук
10
Фрейзер
13
Уилсон
9
Дефо
4-4-2
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
29
Кабай
19
Миливойевич
11
МакАртур
20
Лофтус-Чик
25
Таунсенд
10
Заа
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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