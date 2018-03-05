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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 марта 2018
Кристал Пэлас
05.03.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
11'
Э. Таунсенд
48'
П. ван Анхолт
55'
К. Смоллинг
76'
Р. Лукаку
90+1'
Н. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
Н. Матич
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Н. Матич
76'
ГОЛ! 2:2!
Р. Лукаку
Желтая карточка
Э. Таунсенд
75'
57'
Желтая карточка
Э. Янг
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 2:0!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Д. Шлупп
48'
42'
Желтая карточка
С. Мактоминей
ГОЛ! 1:0!
Э. Таунсенд
Пас отдал
К. Бентеке
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-3-1-2
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
16
Келли
5
Томкинс
29
Ван-Биссака
27
Шлупп
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
20
Бентеке
7
Серлот
3-4-1-2
43
Де Хеа
3
Линделеф
6
Смоллинг
15
Янг
8
Мактоминей
25
Валенсия
8
Погба
18
Матич
77
Лингард
4
Санчес
9
Лукаку
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
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