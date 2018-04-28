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Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 28 апреля 2018
Кристал Пэлас
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
5 : 0
Завершен
Лестер
17'
В. Заа
38'
Д. МакАртур
81'
Р. Лофтус-Чик
84'
П. ван Анхолт
90'
К. Бентеке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
ГОЛ с пенальти! 5:0!
К. Бентеке
90'
ГОЛ! 4:0!
П. ван Анхолт
84'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
М. Сахо
81'
77'
Желтая карточка
А. Силва
56'
Красная карточка
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Й. Кабай
53'
ГОЛ! 2:0!
Д. МакАртур
Пас отдал
В. Заа
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
Д. МакАртур
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
4-4-2
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
25
Уорд
19
Миливойевич
20
Лофтус-Чик
11
МакАртур
29
Кабай
10
Заа
25
Таунсенд
3-3-2-2
29
Хамер
5
Магуайр
5
Морган
33
Чилвел
11
Олбрайтон
8
Чодури
4
Ндиди
26
Марез
10
Грей
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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