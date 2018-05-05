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Сток Сити - Кристал Пэлас
Сток Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 05 мая 2018
Сток Сити
05.05.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
43'
Д. Шакири
68'
Д. МакАртур
86'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Шакири
89'
86'
ГОЛ! 1:2!
П. ван Анхолт
Желтая карточка
Э. Питерс
85'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
81'
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакАртур
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
64'
Желтая карточка
Д. Томкинс
Желтая карточка
Г. Джонсон
64'
Желтая карточка
М. Бауэр
63'
54'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Кристал Пэлас
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
8
Джонсон
17
Шоукросс
4
Зума
33
Питерс
26
Бауэр
7
Аллен
5
Ндиайе
10
Шакири
15
Крауч
92
Диуф
4-4-2
13
Хеннесси
25
Уорд
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
20
Лофтус-Чик
29
Кабай
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
10
Заа
Остались в запасе
Сток Сити
Кристал Пэлас
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Остались в запасе
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Сток Сити - Кристал Пэлас
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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