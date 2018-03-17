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Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас: обзор матча 17 марта 2018
Хаддерсфилд Таун
17.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
23'
Д. Томкинс
67'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас
Желтая карточка
К. Шиндлер
83'
80'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Желтая карточка
А. Муй
78'
Желтая карточка
Д. Хогг
70'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Миливойевич
58'
Желтая карточка
Й. Кабай
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Томкинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Кристал Пэлас
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
4-4-2
1
Лоссль
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
2
Мэлони
25
Занка
10
Притчард
13
Муй
6
Хогг
10
Инс
9
Мунье
23
Куанер
4-3-2-1
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
19
Миливойевич
11
МакАртур
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Кристал Пэлас
10
Элиас Качунга
ПВ
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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