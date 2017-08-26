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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Суонси
Кристал Пэлас - Суонси: обзор матча 26 августа 2017
Кристал Пэлас
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
44'
Т. Абрахам
48'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Суонси
Желтая карточка
Д. Панчеон
90'
+3
88'
Замена
А. Ранхель
️️️️
К. Ноутон
80'
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
Й. Кабай
79'
78'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Т. Абрахам
Желтая карточка
Д. Уорд
77'
70'
Замена
У. Раутледж
️️️️
М. ван дер Хоорн
Замена
Й. Кабай
️️️️
Л. Миливойевич
58'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Айю
Пас отдал
К. Ноутон
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
П. ван Анхолт
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Л. Фер
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Томкинс
41'
Желтая карточка
К. Бентеке
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
5
Томкинс
15
ван Анхолт
27
Фосу-Менса
19
Миливойевич
11
МакАртур
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
3-3-2-2
22
Фабиански
3
ван дер Хоорн
6
Фернандес
13
Ольссон
26
Ноутон
8
Фер
26
Моусон
14
Кэрролл
6
Клукас
10
Айю
18
Абрахам
5
Томкинс
16
Келли
16
Келли
5
Томкинс
19
Миливойевич
29
Кабай
29
Кабай
19
Миливойевич
15
ван Анхолт
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
15
ван Анхолт
26
Ноутон
22
Ранхель
22
Ранхель
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
15
Раутледж
15
Раутледж
3
ван дер Хоорн
18
Абрахам
9
МакБарни
9
МакБарни
18
Абрахам
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Суонси
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Франк де Бур
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
16
Роке Меса
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
16
Роке Меса
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Кристал Пэлас - Суонси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Селхарст Парк
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