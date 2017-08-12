Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 12 августа 2017
Кристал Пэлас
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
23'
Д. Уорд (АГ)
26'
С. Мунье
78'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Панчеон
88'
86'
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
С. Мунье
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Т. Фосу-Менса
78'
78'
ГОЛ! 0:3!
С. Мунье
Пас отдал
К. Куанер
73'
Желтая карточка
С. Мунье
72'
Замена
К. Куанер
️️️️
К. Палмер
60'
Желтая карточка
К. Палмер
57'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Смит
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Л. Миливойевич
46'
28'
Желтая карточка
Т. Смит
26'
ГОЛ! 0:2!
С. Мунье
Пас отдал
А. Муй
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-1-3-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
27
Фосу-Менса
24
Данн
25
Уорд
44
Ридевальд
40
Панчеон
20
Лофтус-Чик
19
Миливойевич
10
Заа
23
Бекер
20
Бентеке
4-3-1-2
1
Лоссль
2
Смит
25
Занка
15
Лев
26
Шиндлер
8
Биллинг
13
Муй
10
Инс
10
Качунга
9
Мунье
45
Палмер
27
Фосу-Менса
5
Томкинс
5
Томкинс
27
Фосу-Менса
19
Миливойевич
25
Таунсенд
25
Таунсенд
19
Миливойевич
9
Мунье
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
9
Мунье
2
Смит
19
Уильямс
19
Уильямс
2
Смит
45
Палмер
23
Куанер
23
Куанер
45
Палмер
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+