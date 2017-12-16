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АПЛ 2026/2027
Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 16 декабря 2017
Лестер
16.12.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
19'
К. Бентеке
40'
В. Заа
90+4'
Б. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Б. Сако
Желтая карточка
Д. Симпсон
86'
68'
Желтая карточка
Д. Шлупп
Вторая желтая
О. Ндиди
61'
Желтая карточка
Г. Магуайр
56'
Желтая карточка
О. Ндиди
52'
51'
Желтая карточка
К. Бентеке
40'
ГОЛ! 0:2!
В. Заа
Пас отдал
К. Бентеке
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
5
Магуайр
2
Симпсон
4
Ндиди
10
Иборра
11
Олбрайтон
10
Грей
26
Марез
9
Варди
3-4-2-1
1
Сперони
16
Келли
5
Томкинс
24
Данн
20
Лофтус-Чик
29
Кабай
11
МакАртур
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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