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Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 16 сентября 2017
Кристал Пэлас
16.09.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
6'
С. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
Желтая карточка
С. Данн
82'
77'
Желтая карточка
Ш. Лонг
Желтая карточка
Д. МакАртур
67'
Желтая карточка
Д. Уорд
57'
Желтая карточка
Д. Панчеон
50'
Желтая карточка
Й. Кабай
33'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-5-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
27
Фосу-Менса
27
Шлупп
11
МакАртур
29
Кабай
20
Лофтус-Чик
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-1-3-1-1
17
Форстер
21
Соареш
29
Худт
4
Йошида
5
Бертранд
99
Лемина
10
Дэвис
21
Ромеу
27
Редмонд
10
Тадич
7
Лонг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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