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Камель Гилас
Статистика
Камель Гилас - статистика
Завершил карьеру
9 апреля 1984 (42)
#10 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Алжир | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арль-Авиньон
18
2
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
0 : 1
21.05.2011
Арль-Авиньон
37' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1 : 0
15.05.2011
Тулуза
1' - 73'
20'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3 : 2
11.05.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
39, 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
07.05.2011
Сент-Этьен
80' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5 : 0
30.04.2011
Арль-Авиньон
76' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0 : 0
24.04.2011
Арль-Авиньон
1' - 64'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
17.04.2011
Валансьен
78' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0 : 0
09.04.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0 : 2
02.04.2011
Монако
1' - 46'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
20.03.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3 : 3
12.03.2011
Лорьян
1' - 59'
7'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5 : 0
06.03.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1 : 1
26.02.2011
Брест
1' - 74'
37'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1 : 1
19.02.2011
Арль-Авиньон
1' - 64'
38'
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0 : 0
12.02.2011
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1 : 0
05.02.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Арль-Авиньон
1 : 2
29.01.2011
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4 : 0
15.01.2011
Арль-Авиньон
81' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0 : 0
22.12.2010
Ницца
64' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2 : 0
18.12.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
11.12.2010
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2 : 1
21.08.2010
Арль-Авиньон
80' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
14.08.2010
Ланс
77' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2 : 1
07.08.2010
Арль-Авиньон
1' - 57'
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