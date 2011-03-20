Камель Гилас - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Камель
|Фамилия
|Гилас
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Камель
|Фамилия
|Гилас
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|18
|2
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|37' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|15.05.2011
|1' -73'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|20'
|11.05.2011
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|39' 90'
|07.05.2011
|80' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|30.04.2011
|76' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|81'
|24.04.2011
|1' -64'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|17.04.2011
|78' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Валансьен (Валансьен)
|09.04.2011
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.04.2011
|1' -46'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|20.03.2011
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.03.2011
|1' -59'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|7'
|06.03.2011
|1' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|26.02.2011
|1' -74'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|37'
|19.02.2011
|1' -64'
|Осер (Осер)
|1:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|38'
|12.02.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29.01.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|15.01.2011
|81' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|22.12.2010
|64' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|18.12.2010
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|11.12.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|21.08.2010
|80' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|77' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|07.08.2010
|1' -57'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)