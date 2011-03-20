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    Камель Гилас - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Камель
    Фамилия Гилас
    Команда Арль-Авиньон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 18 2 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 37' -90' Ланс (Ланс) 0:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    15.05.2011 1' -73' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    20'
    11.05.2011 1' -90' Ницца (Ницца) 3:2 Арль-Авиньон (Авиньон)
    39' 90'
    07.05.2011 80' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    30.04.2011 76' -90' Лилль (Лилль) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    81'
    24.04.2011 1' -64' Нанси (Нанси) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    17.04.2011 78' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Валансьен (Валансьен)
    09.04.2011 1' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.04.2011 1' -46' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:2 Монако (Монако)
    20.03.2011 Был в запасе Кан (Кан) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    12.03.2011 1' -59' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    7'
    06.03.2011 1' -90' Лион (Лион) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    26.02.2011 1' -74' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Брест (Брест)
    37'
    19.02.2011 1' -64' Осер (Осер) 1:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    38'
    12.02.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    05.02.2011 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    29.01.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 1:2 ПСЖ (Париж)
    15.01.2011 81' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    22.12.2010 64' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Ницца (Ницца)
    18.12.2010 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    11.12.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Лилль (Лилль)
    21.08.2010 80' -90' Тулуза (Тулуза) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    14.08.2010 77' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ланс (Ланс)
    07.08.2010 1' -57' Сошо (Монбельяр) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
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