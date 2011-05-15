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Сигамари Диарра
Статистика
Сигамари Диарра - статистика
Завершил карьеру
10 января 1984 (42), Виллепинте
#27 | Полузащитник
176 см | 67 кг
Мали | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2013
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
34
3
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
2 : 2
15.05.2011
Марсель
1' - 85'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
3 : 1
11.05.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 0
07.05.2011
Тулуза
1' - 72'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2 : 3
30.04.2011
Лорьян
73' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1 : 1
24.04.2011
Лилль
1' - 65'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 2
16.04.2011
Лорьян
43' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1 : 1
09.04.2011
Сошо
1' - 69'
35'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
0 : 0
02.04.2011
Лорьян
1' - 54'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
0 : 0
19.03.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3 : 3
12.03.2011
Лорьян
1' - 90'
45'
19'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0 : 0
05.03.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Валансьен
0 : 0
26.02.2011
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
5 : 1
19.02.2011
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 1
12.02.2011
Лорьян
1' - 74'
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0 : 2
05.02.2011
Лорьян
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2 : 0
29.01.2011
Брест
54' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3 : 0
15.01.2011
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0 : 0
21.12.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3 : 0
18.12.2010
Лорьян
1' - 81'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3 : 0
11.12.2010
Ланс
1' - 82'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 0
27.11.2010
Ренн
1' - 79'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сошо
2 : 0
20.11.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 1
14.11.2010
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 2
06.11.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2 : 0
30.10.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
2 : 1
17.10.2010
Валансьен
1' - 90'
25'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
1 : 0
02.10.2010
Лорьян
1' - 78'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
2 : 1
25.09.2010
Монако
1' - 86'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0 : 1
18.09.2010
Кан
65' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
0 : 0
12.09.2010
Лорьян
71' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 0
28.08.2010
Лион
64' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 0
21.08.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
14.08.2010
Ницца
1' - 58'
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
2 : 2
07.08.2010
Лорьян
1' - 90'
7'
69'
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