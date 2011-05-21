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Нам Те-Хе
Статистика
Нам Те-Хе - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1991 (35)
#25 | Полузащитник
174 см | 65 кг
Южная Корея
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Кубок Азии 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валансьен
18
0
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
2 : 2
21.05.2011
Валансьен
90' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Валансьен
1 : 1
15.05.2011
Осер
1' - 72'
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0 : 0
11.05.2011
Валансьен
1' - 67'
Франция. Лига 1, 34 тур
Валансьен
2 : 0
08.05.2011
Ренн
1' - 68'
53'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3 : 1
30.04.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
1 : 1
24.04.2011
Сошо
78' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
17.04.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
1 : 1
09.04.2011
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.04.2011
Валансьен
1' - 59'
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
2 : 2
19.03.2011
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 1
13.03.2011
Валансьен
1' - 78'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0 : 0
05.03.2011
Монако
72' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Валансьен
0 : 0
26.02.2011
Лорьян
1' - 73'
Франция. Лига 1, 23 тур
Валансьен
3 : 0
13.02.2011
Брест
1' - 90'
69'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ланс
1 : 1
05.02.2011
Валансьен
1' - 60'
Франция. Лига 1, 21 тур
Валансьен
2 : 1
29.01.2011
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2 : 1
15.01.2011
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Валансьен
2 : 1
22.12.2010
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 0
18.12.2010
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Валансьен
1 : 2
11.12.2010
ПСЖ
73' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сошо
2 : 1
04.12.2010
Валансьен
67' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Валансьен
1 : 1
01.12.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3 : 0
27.11.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нанси
2 : 0
20.11.2010
Валансьен
85' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
1 : 1
06.11.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Валансьен
1 : 1
31.10.2010
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Валансьен
1 : 1
18.09.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
1 : 1
11.09.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Валансьен
0 : 1
28.08.2010
Монпелье
69' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Осер
1 : 1
21.08.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Валансьен
3 : 2
14.08.2010
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
07.08.2010
Валансьен
Был в запасе
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