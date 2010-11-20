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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Валансьен
Нанси - Валансьен: обзор матча 20 ноября 2010
Нанси
20.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Валансьен
29'
А. Луис
74'
М. Ваируа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Валансьен
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
Р. Коад
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Ваируа
Замена
К. Массампу
️️️️
Д. Дюкортью
ГОЛ! 2:0!
М. Ваируа
Желтая карточка
Д. Бальде
Желтая карточка
Р. Гомис
Желтая карточка
Ж. Фере
Желтая карточка
М. Бишевац
Желтая карточка
Б. Гаванон
ГОЛ! 1:0!
А. Луис
Пас отдал
Б. Гаванон
16'
Желтая карточка
Б. Ангуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
22
Кама Массампу
ЦФ
2-5-1-2
16
Грегорини
25
Леметр
17
Луис
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
32
Диаките
21
Н'Диайе
25
Фере
27
Бризон
15
Хаджи
19
Ваируа
3-2-4-1
30
Пеннето
5
Ангуа
4
Бишевац
5
Паллуа
4
Бальде
6
Дюкортью
15
Санчес
14
Доссеви
6
Гомис
24
Коад
28
Пужоль
19
Ваируа
8
Траоре
8
Траоре
19
Ваируа
6
Дюкортью
22
Массампу
22
Массампу
6
Дюкортью
24
Коад
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
24
Коад
Остались в запасе
Нанси
Валансьен
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Остались в запасе
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Нанси - Валансьен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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