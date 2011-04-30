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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Валансьен
ПСЖ - Валансьен: обзор матча 30 апреля 2011
ПСЖ
30.04.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 1
Завершен
Валансьен
10'
Нене
22'
М. Бодмер
87'
М. Сахо
44'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Валансьен
Замена
С. Траоре
️️️️
Нене
ГОЛ! 3:1!
М. Сахо
Пас отдал
Нене
Желтая карточка
Г. Оаро
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
С. Ланжиль
️️️️
М. Доссеви
Замена
М. Самасса
️️️️
Ф. Кадир
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Л. Жюли
Замена
Ж. Клеман
️️️️
М. Бодмер
Желтая карточка
Р. Коад
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Рафаэль
ГОЛ! 2:1!
Г. Пужоль
ГОЛ! 2:0!
М. Бодмер
Пас отдал
М. Сахо
ГОЛ! 1:0!
Нене
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
3-2-4-1
30
Эдель
24
Бодмер
12
Сахо
22
Арман
29
Тьене
2
Сеара
12
Нене
0
Макелеле
8
Шантом
0
Жюли
99
Оаро
4-5-1
30
Пеннето
13
Бонг
5
Рафаэль
5
Ангуа
6
Дюкортью
24
Коад
15
Санчес
14
Доссеви
20
Кадир
28
Данич
28
Пужоль
12
Нене
13
Траоре
13
Траоре
12
Нене
24
Бодмер
11
Клеман
11
Клеман
24
Бодмер
0
Жюли
38
Баэбек
38
Баэбек
0
Жюли
5
Рафаэль
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
5
Рафаэль
20
Кадир
16
Самасса
16
Самасса
20
Кадир
14
Доссеви
7
Ланжиль
7
Ланжиль
14
Доссеви
Остались в запасе
ПСЖ
Валансьен
92
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча ПСЖ - Валансьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Парк де Пренс
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