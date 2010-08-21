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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Валансьен
Осер - Валансьен: обзор матча 21 августа 2010
Осер
21.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Валансьен
69'
И. Йелень
66'
Г. Данич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Валансьен
Желтая карточка
Б. Педретти
Замена
Р. Матер
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
Д. Олиеч
Замена
В. Абубакар
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Д. Олиеч
️️️️
Э. Ле Таллек
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Пужоль
ГОЛ! 1:1!
И. Йелень
ГОЛ! 0:1!
Г. Данич
Замена
С. Ланжиль
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
12'
Желтая карточка
Ж. Саез
Желтая карточка
М. Бишевац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
7
Стивен Ланжиль
РФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
4-3-3
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
23
Бирса
88
Ндинга
25
Педретти
27
Йелень
14
Ле Таллек
18
Конту
4-5-1
30
Пеннето
4
Бальде
13
Бонг
4
Бишевац
6
Дюкортью
28
Данич
24
Коад
21
Саез
6
Гомис
8
Бен Халфаллах
28
Пужоль
14
Ле Таллек
14
Олиеч
14
Олиеч
14
Ле Таллек
23
Бирса
7
Ланжиль
7
Ланжиль
23
Бирса
28
Данич
25
Матер
25
Матер
28
Данич
28
Пужоль
16
Самасса
16
Самасса
28
Пужоль
8
Бен Халфаллах
9
Абубакар
9
Абубакар
8
Бен Халфаллах
Остались в запасе
Осер
Валансьен
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Осер - Валансьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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