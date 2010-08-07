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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Валансьен
Ницца - Валансьен: обзор матча 07 августа 2010
Ницца
07.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Валансьен
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Г. Пужоль
Замена
М. Поте
️️️️
Х. Бамого
Желтая карточка
Р. Матер
Желтая карточка
Б. Ангуа
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
Замена
В. Абубакар
️️️️
Д. Дюкортью
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
А. Мунье
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Д. Эльебюик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
12
Гаке
39
Пейчинович
40
Мунье
14
Фаэ
8
Эльебюик
18
Диаките
27
Сабле
14
Реми
21
Бамого
3-2-4-1
30
Пеннето
4
Бальде
13
Бонг
5
Ангуа
25
Матер
6
Дюкортью
20
Кадир
24
Коад
6
Гомис
8
Бен Халфаллах
28
Пужоль
40
Мунье
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
40
Мунье
8
Эльебюик
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
8
Эльебюик
21
Бамого
39
Поте
39
Поте
21
Бамого
28
Пужоль
5
Паллуа
5
Паллуа
28
Пужоль
6
Дюкортью
9
Абубакар
9
Абубакар
6
Дюкортью
Остались в запасе
Ницца
Валансьен
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
0
Лионель Летизи
ВР
Главный тренер
Эрик Руа
0
Грэгори Уимби
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
0
Лионель Летизи
ВР
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ницца - Валансьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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