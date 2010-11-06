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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Валансьен
Бордо - Валансьен: обзор матча 06 ноября 2010
Бордо
06.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Валансьен
86'
М. Маазу
18'
Д. Дюкортью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Валансьен
ГОЛ! 1:1!
М. Маазу
Пас отдал
Ф. Бен Халфаллах
Желтая карточка
Д. Бальде
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Г. Бонг
Замена
М. Маазу
️️️️
Жуссие
Замена
Ж. Саез
️️️️
Р. Коад
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
А. Савье
Желтая карточка
Д. Дюкортью
Замена
Д. Бальде
️️️️
Р. Матер
Замена
Вендел
️️️️
П. Дюкасс
Желтая карточка
М. Шальме
Желтая карточка
Р. Матер
20'
Желтая карточка
Г. Данич
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дюкортью
Пас отдал
Г. Данич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
17
Вендел
ЛП
22
Мусса Маазу
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
3-4-3
16
Каррассо
14
Тремулинас
13
Сиани
21
Шальме
8
Дюкасс
6
Фернандо
18
Плашил
20
Жуссие
6
Савье
27
Модест
94
Гуффран
3-2-4-1
30
Пеннето
13
Бонг
5
Ангуа
4
Бишевац
25
Матер
6
Дюкортью
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
28
Данич
28
Пужоль
6
Савье
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
6
Савье
8
Дюкасс
17
Вендел
17
Вендел
8
Дюкасс
20
Жуссие
22
Маазу
22
Маазу
20
Жуссие
25
Матер
4
Бальде
4
Бальде
25
Матер
13
Бонг
5
Паллуа
5
Паллуа
13
Бонг
24
Коад
21
Саез
21
Саез
24
Коад
Остались в запасе
Бордо
Валансьен
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
16
Жан-Луис Лека
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Бордо - Валансьен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Шабан Дельма
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