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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Нанси
Валансьен - Нанси: обзор матча 09 апреля 2011
Валансьен
09.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Нанси
43'
Г. Пужоль
90'
М. Ваируа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Нанси
ГОЛ! 1:1!
М. Ваируа
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Г. Пужоль
Замена
П. Беренге
️️️️
Д. Бакар
Замена
М. Доссеви
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
С. Диаките
Вторая желтая
М. Кретьен Бассер
Желтая карточка
Г. Данич
Замена
М. Ваируа
️️️️
Б. Траоре
Замена
А. Кювилье
️️️️
Ж. Бризон
Замена
Рафаэль
️️️️
В. Абубакар
ГОЛ! 1:0!
Г. Пужоль
Пас отдал
Р. Матер
Вторая желтая
М. Бишевац
Желтая карточка
М. Бишевац
Желтая карточка
Ж. Фере
15'
Желтая карточка
М. Кретьен Бассер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
7
Стивен Ланжиль
РФ
Нанси
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
6
Дюкортью
5
Ангуа
4
Бишевац
25
Матер
28
Данич
20
Кадир
24
Коад
15
Санчес
9
Абубакар
28
Пужоль
4-5-1
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
17
Луис
4
Лотье
25
Леметр
32
Диаките
27
Бризон
25
Фере
8
Траоре
21
Н'Гуэмо
21
Бакар
9
Абубакар
5
Рафаэль
5
Рафаэль
9
Абубакар
28
Данич
14
Доссеви
14
Доссеви
28
Данич
28
Пужоль
7
Ланжиль
7
Ланжиль
28
Пужоль
27
Бризон
22
Кювилье
22
Кювилье
27
Бризон
21
Бакар
6
Беренге
6
Беренге
21
Бакар
8
Траоре
19
Ваируа
19
Ваируа
8
Траоре
Остались в запасе
Валансьен
Нанси
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Остались в запасе
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Валансьен - Нанси
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Нунгессер
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