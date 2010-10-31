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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Лилль
Валансьен - Лилль: обзор матча 31 октября 2010
Валансьен
31.10.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
87'
Г. Пужоль
86'
Н. Пеннето (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Лилль
Желтая карточка
К. Санчес
ГОЛ! 1:1!
Г. Пужоль
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Пеннето
Замена
С. Дюмон
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
️️️️
Э. Азар
Замена
В. Абубакар
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
Й. Кабай
Замена
П. Фро
️️️️
Жервиньо
Желтая карточка
Р. Матер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
6
Реми Гомис
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
3-2-4-1
30
Пеннето
4
Бишевац
13
Бонг
5
Ангуа
6
Дюкортью
25
Матер
28
Данич
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
28
Пужоль
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
19
Эмерсон
29
Кабай
15
Бальмон
24
Мавуба
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
28
Данич
9
Абубакар
9
Абубакар
28
Данич
15
Бальмон
6
Дюмон
6
Дюмон
15
Бальмон
27
Жервиньо
11
Фро
11
Фро
27
Жервиньо
Остались в запасе
Валансьен
Лилль
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
90
Александр Окиджа
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Валансьен - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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