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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Валансьен
Лилль - Валансьен: обзор матча 13 марта 2011
Лилль
13.03.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
39'
М. Сов
90'
Э. Азар
58'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Валансьен
Замена
И. Гуйе
️️️️
Э. Азар
ГОЛ! 2:1!
Э. Азар
Пас отдал
Р. Мавуба
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Р. Матер
Желтая карточка
Р. Гомис
Желтая карточка
Э. Азар
Замена
Р. Гомис
️️️️
Н. Те-Хе
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Г. Данич
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Жервиньо
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
П. Фро
Желтая карточка
Й. Кабай
Желтая карточка
Р. Коад
ГОЛ! 1:1!
Г. Пужоль
Пас отдал
Р. Коад
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
25
Нам Те-Хе
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
4-2-2-2
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
24
Мавуба
29
Кабай
10
Азар
27
Жервиньо
17
Сов
11
Фро
4-5-1
30
Пеннето
25
Матер
5
Ангуа
4
Бишевац
6
Дюкортью
25
Нам Те-Хе
15
Санчес
24
Коад
14
Доссеви
28
Данич
28
Пужоль
10
Азар
5
Гуйе
5
Гуйе
10
Азар
11
Фро
7
Обраньяк
7
Обраньяк
11
Фро
27
Жервиньо
9
Де Мело
9
Де Мело
27
Жервиньо
25
Матер
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
25
Матер
25
Нам Те-Хе
6
Гомис
6
Гомис
25
Нам Те-Хе
28
Данич
7
Ланжиль
7
Ланжиль
28
Данич
Остались в запасе
Лилль
Валансьен
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Рафаэль
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Рафаэль
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лилль - Валансьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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