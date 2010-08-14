Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Марсель
Валансьен - Марсель: обзор матча 14 августа 2010
Валансьен
14.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
48'
Г. Данич
53'
Г. Пужоль
62'
Г. Пужоль
83'
Т. Тайво (П)
86'
А. Айю
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Марсель
ГОЛ! 3:2!
А. Айю
Желтая карточка
Г. Хайнце
Желтая карточка
Р. Коад
Желтая карточка
Л. Гонсалес
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Тайво
Замена
Г. Гньябуйу
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Д. Бальде
️️️️
Р. Гомис
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
А. Айю
ГОЛ! 3:0!
Г. Пужоль
Пас отдал
Г. Бонг
Замена
Б. Шейру
️️️️
Ш. Каборе
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 2:0!
Г. Пужоль
Желтая карточка
Ж. Саез
ГОЛ! 1:0!
Г. Данич
Пас отдал
Д. Дюкортью
Замена
Ж. Саез
️️️️
Ф. Кадир
Желтая карточка
Г. Бонг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
(К)
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
13
Гаэтан Бонг
ПП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
24
Рено Коад
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ПЗ
27
Лучо Гонсалес
ЛП
24
Андре Айю
ЛВ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Папе М'Боу
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
26
Гай Гньябуйу
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
6
Дюкортью
5
Ангуа
4
Бишевац
25
Матер
28
Данич
20
Кадир
6
Гомис
13
Бонг
24
Коад
28
Пужоль
4-3-2-1
30
Манданда
22
Сиссе
0
Тайво
5
Хайнце
3
Аспиликуэта
5
Н'Диайе
77
Каборе
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
24
Айю
76
Ньянг
6
Гомис
4
Бальде
4
Бальде
6
Гомис
28
Данич
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
28
Данич
20
Кадир
21
Саез
21
Саез
20
Кадир
28
Вальбуэна
26
Гньябуйу
26
Гньябуйу
28
Вальбуэна
77
Каборе
8
Шейру
8
Шейру
77
Каборе
76
Ньянг
10
Айю
10
Айю
76
Ньянг
Остались в запасе
Валансьен
Марсель
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Валансьен - Марсель
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Нунгессер
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Валансьен
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+