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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Тулуза
Валансьен - Тулуза: обзор матча 22 декабря 2010
Валансьен
22.12.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
44'
Б. Ангуа
45'
Г. Данич
35'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Тулуза
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
С. Ларсен
️️️️
Э. Дево
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Ф. Мансаре
Замена
Д. Бальде
️️️️
К. Санчес
ГОЛ! 2:1!
Г. Данич
Пас отдал
М. Самасса
ГОЛ! 1:1!
Б. Ангуа
Пас отдал
Р. Матер
ГОЛ! 0:1!
М. Сиссоко
Пас отдал
Э. Дево
Замена
Г. Лорьо
️️️️
Ж. Саез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
32
Редах Атасси
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
14
Сорен Ларсен
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
6
Дюкортью
4
Бишевац
5
Ангуа
25
Матер
28
Данич
15
Санчес
6
Гомис
21
Саез
16
Самасса
9
Абубакар
3-2-3-1
28
Валверде
17
Джуниньо
2
Фофана
3
Конгре
6
Капу
6
Дево
17
Дидо
17
Сиссоко
7
Мансаре
9
Сантандер
15
Санчес
4
Бальде
4
Бальде
15
Санчес
28
Данич
5
Паллуа
5
Паллуа
28
Данич
21
Саез
21
Лорьо
21
Лорьо
21
Саез
6
Дево
14
Ларсен
14
Ларсен
6
Дево
7
Мансаре
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
7
Мансаре
Остались в запасе
Валансьен
Тулуза
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
9
Яннис Тафе
ЦФ
32
Редах Атасси
ЦЗ
16
Али Ахамада
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
32
Редах Атасси
ЦЗ
16
Али Ахамада
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Валансьен - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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