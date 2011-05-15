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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Осер
Валансьен - Осер: обзор матча 15 мая 2011
Валансьен
15.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
Осер
79'
Ф. Кадир
86'
Й. Юнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Осер
Желтая карточка
Д. Олиеч
ГОЛ! 1:1!
Й. Юнг
Пас отдал
С. Ангбар
Замена
Р. Гомис
️️️️
Г. Данич
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
А. Сидибе
Желтая карточка
Р. Конту
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кадир
Замена
Й. Юнг
️️️️
В. Бирса
Замена
М. Самасса
️️️️
Н. Те-Хе
Желтая карточка
А. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
25
Нам Те-Хе
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Валансьен
6
Реми Гомис
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Осер
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
4-5-1
30
Пеннето
6
Дюкортью
4
Бишевац
13
Бонг
5
Ангуа
28
Данич
20
Кадир
24
Коад
15
Санчес
25
Нам Те-Хе
28
Пужоль
3-2-4-1
16
Сорен
20
Сидибе
6
Кулибали
30
Боли
2
Ангбар
15
Дудка
14
Олиеч
20
Траоре
23
Бирса
88
Ндинга
18
Конту
28
Данич
6
Гомис
6
Гомис
28
Данич
25
Нам Те-Хе
16
Самасса
16
Самасса
25
Нам Те-Хе
23
Бирса
24
Юнг
24
Юнг
23
Бирса
20
Сидибе
7
Саммаритано
7
Саммаритано
20
Сидибе
Остались в запасе
Валансьен
Осер
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Валансьен - Осер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Нунгессер
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