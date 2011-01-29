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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Лион
Валансьен - Лион: обзор матча 29 января 2011
Валансьен
29.01.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Лион
51'
М. Бишевац (П)
58'
Г. Пужоль
70'
М. Бастос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Лион
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Г. Данич
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Ж. Пье
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 2:1!
М. Бастос
Пас отдал
Лисандро
Замена
Лисандро
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 2:0!
Г. Пужоль
Пас отдал
К. Санчес
Желтая карточка
Ж. Тулалан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бишевац
Желтая карточка
Г. Бонг
Желтая карточка
П. Диакате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-5-1
30
Пеннето
6
Дюкортью
5
Ангуа
4
Бишевац
13
Бонг
28
Данич
25
Нам Те-Хе
15
Санчес
6
Гомис
14
Доссеви
28
Пужоль
3-2-4-1
1
Льорис
26
Пье
15
Диакате
3
Крис
15
Ревейер
26
Сиссоко
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
28
Тулалан
7
Бастос
18
Гомис
28
Данич
5
Паллуа
5
Паллуа
28
Данич
28
Пужоль
16
Самасса
16
Самасса
28
Пужоль
26
Пье
19
Дельгадо
19
Дельгадо
26
Пье
8
Гуркюфф
9
Лисандро
9
Лисандро
8
Гуркюфф
26
Сиссоко
7
Бриан
7
Бриан
26
Сиссоко
Остались в запасе
Валансьен
Лион
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Валансьен - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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