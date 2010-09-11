Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Валансьен
Лион - Валансьен: обзор матча 11 сентября 2010
Лион
11.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Валансьен
27'
Ж. Пье
69'
Г. Бонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Валансьен
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Д. Бальде
Желтая карточка
Ж. Пье
Замена
М. Пьянич
️️️️
М. Гоналон
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Б. Гомис
️️️️
Д. Бриан
ГОЛ! 1:1!
Г. Бонг
Замена
М. Бастос
️️️️
Лисандро
Замена
М. Доссеви
️️️️
Г. Данич
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
3-3-2-2
1
Льорис
6
Ловрен
15
Диакате
15
Колоджейчак
26
Пье
25
Гоналон
15
Ревейер
28
Тулалан
8
Гуркюфф
7
Бриан
9
Лисандро
3-2-4-1
30
Пеннето
4
Бальде
13
Бонг
4
Бишевац
25
Матер
6
Дюкортью
24
Коад
21
Саез
6
Гомис
28
Данич
28
Пужоль
9
Лисандро
7
Бастос
7
Бастос
9
Лисандро
25
Гоналон
15
Пьянич
15
Пьянич
25
Гоналон
7
Бриан
18
Гомис
18
Гомис
7
Бриан
4
Бальде
5
Паллуа
5
Паллуа
4
Бальде
28
Данич
14
Доссеви
14
Доссеви
28
Данич
28
Пужоль
16
Самасса
16
Самасса
28
Пужоль
Остались в запасе
Лион
Валансьен
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
0
Грэгори Уимби
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лион - Валансьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Жерлан
Новости команд
Все
Лион
Валансьен
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+