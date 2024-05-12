Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Омер Топрак - статистика

Завершил карьеру
21 июля 1989 (37), Равенсбург
#21 | Защитник
186 см | 83 кг
Турция | Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
22
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Касымпаша
3 : 1
12.05.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
4 : 1
29.04.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Антальяспор
2 : 1
21.04.2024
Хатайспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 0
14.04.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Антальяспор
1 : 1
02.04.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Бешикташ
1 : 2
16.03.2024
Антальяспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
09.03.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
04.03.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
2 : 1
26.02.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
2 : 2
17.02.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Самсунспор
2 : 0
12.02.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
0 : 2
03.02.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 1
29.01.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
2 : 1
24.01.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
14.01.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
0 : 0
05.01.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Адана Демирспор
2 : 1
24.12.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Антальяспор
0 : 0
20.12.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
2 : 1
09.12.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
7'
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
0 : 0
26.11.2023
Ризеспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 12 тур
Анкарагюджю
0 : 4
10.11.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
3 : 2
05.11.2023
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
1 : 0
29.10.2023
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 0
21.10.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
0 : 2
07.10.2023
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
1 : 2
30.09.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
2 : 0
23.09.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Фенербахче
3 : 2
17.09.2023
Антальяспор
1' - 90'
29'
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 1
02.09.2023
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
1 : 1
26.08.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Антальяспор
1 : 1
18.08.2023
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2023
Антальяспор
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
1
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
13
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+