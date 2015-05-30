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Артем Штанько
Статистика
Артем Штанько - статистика
Завершил карьеру
6 сентября 1980 (46)
#55 | Вратарь
182 см | 75 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
8
-11
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
30.05.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сахалин
2 : 1
24.05.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0 : 5
16.05.2015
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
2 : 0
10.05.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2 : 0
03.05.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
0 : 2
25.04.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
2 : 1
19.04.2015
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Волга
2 : 1
12.04.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 1
05.04.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Анжи
2 : 0
29.03.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Cибирь
1 : 0
18.03.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
1 : 1
14.03.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
19.10.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 2
15.10.2014
Анжи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0 : 2
11.10.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
2 : 2
05.10.2014
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
2 : 1
29.09.2014
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1 : 2
13.09.2014
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Шинник
1 : 1
24.08.2014
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2 : 1
17.08.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0 : 1
10.08.2014
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
4 : 1
03.08.2014
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
3 : 1
27.07.2014
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
0 : 1
19.07.2014
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химик
2 : 3
12.07.2014
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 1
06.07.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
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