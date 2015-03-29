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    Артем Штанько - статистика

    #55 | Вратарь
    Имя Артем
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Штанько
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 сентября 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 8 -11 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
    24.05.2015 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:1 Луч (Владивосток)
    16.05.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 0:5 Крылья Советов (Самара)
    10.05.2015 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Луч (Владивосток)
    03.05.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Сочи (Сочи)
    25.04.2015 1' -90' Оренбург (Оренбург) 0:2 Луч (Владивосток)
    19.04.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    12.04.2015 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Луч (Владивосток)
    05.04.2015 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Балтика (Калининград)
    29.03.2015 Был в запасе Анжи (Махачкала) 2:0 Луч (Владивосток)
    18.03.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Луч (Владивосток)
    14.03.2015 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    19.10.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Енисей (Красноярск)
    15.10.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 1:2 Анжи (Махачкала)
    11.10.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:2 Луч (Владивосток)
    05.10.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:2 Оренбург (Оренбург)
    29.09.2014 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:1 Луч (Владивосток)
    13.09.2014 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:2 Луч (Владивосток)
    24.08.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:1 Луч (Владивосток)
    17.08.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    10.08.2014 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.08.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 4:1 Тосно (Тосно)
    27.07.2014 Был в запасе Томь (Томск) 3:1 Луч (Владивосток)
    19.07.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:1 Сокол (Саратов)
    12.07.2014 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:3 Луч (Владивосток)
    06.07.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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