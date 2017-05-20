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Хавьер Торрес
Статистика
Хавьер Торрес - статистика
Завершил карьеру
21 ноября 1986 (39)
#25 | Полузащитник
184 см | 78 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
16
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2 : 2
20.05.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
0 : 1
14.05.2017
Спортинг
74' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
1 : 0
06.05.2017
Лас-Пальмас
78' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
3 : 1
28.04.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
1 : 1
25.04.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 2
22.04.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
2 : 3
15.04.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
10.04.2017
Спортинг
1' - 79'
31'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 0
02.04.2017
Спортинг
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
3 : 1
19.03.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 1
05.03.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Барселона
6 : 1
01.03.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1 : 1
26.02.2017
Сельта
72' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1 : 4
18.02.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леганес
0 : 2
12.02.2017
Спортинг
85' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
29.01.2017
Спортинг
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2 : 3
15.01.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
07.01.2017
Спортинг
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
26.11.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1 : 3
20.11.2016
Реал Сосьедад
69' - 90'
77'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
21.09.2016
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
5 : 0
17.09.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
2 : 1
11.09.2016
Леганес
66' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
28.08.2016
Спортинг
73' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Спортинг
2 : 1
21.08.2016
Атлетик
63' - 90'
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