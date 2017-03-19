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    Хавьер Торрес - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Хавьер
    Фамилия Торрес
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 16 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:2 Бетис (Севилья)
    14.05.2017 74' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Спортинг (Хихон)
    06.05.2017 78' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    28.04.2017 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 3:1 Спортинг (Хихон)
    25.04.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    22.04.2017 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:2 Спортинг (Хихон)
    15.04.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:3 Реал (Мадрид)
    10.04.2017 1' -79' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Спортинг (Хихон)
    31'
    02.04.2017 1' -90' Севилья (Севилья) 0:0 Спортинг (Хихон)
    78'
    19.03.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 3:1 Гранада (Гранада)
    05.03.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 0:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    01.03.2017 1' -90' Барселона (Барселона) 6:1 Спортинг (Хихон)
    26.02.2017 72' -90' Спортинг (Хихон) 1:1 Сельта (Виго)
    18.02.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:4 Атлетико (Мадрид)
    12.02.2017 85' -90' Леганес (Леганес) 0:2 Спортинг (Хихон)
    29.01.2017 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Спортинг (Хихон)
    85'
    22.01.2017 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Спортинг (Хихон)
    15.01.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:3 Эйбар (Эйбар)
    07.01.2017 1' -90' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:0 Спортинг (Хихон)
    60'
    26.11.2016 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Спортинг (Хихон)
    20.11.2016 69' -90' Спортинг (Хихон) 1:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    77'
    21.09.2016 1' -90' Сельта (Виго) 2:1 Спортинг (Хихон)
    17.09.2016 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 5:0 Спортинг (Хихон)
    11.09.2016 66' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Леганес (Леганес)
    28.08.2016 73' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Спортинг (Хихон)
    21.08.2016 63' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Атлетик (Бильбао)
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