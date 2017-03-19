Хавьер Торрес - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|16
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:2
|Бетис (Севилья)
|14.05.2017
|74' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Спортинг (Хихон)
|06.05.2017
|78' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|28.04.2017
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Спортинг (Хихон)
|25.04.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|22.04.2017
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:2
|Спортинг (Хихон)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:3
|Реал (Мадрид)
|10.04.2017
|1' -79'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Спортинг (Хихон)
|31'
|02.04.2017
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|78'
|19.03.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|05.03.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|01.03.2017
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|6:1
|Спортинг (Хихон)
|26.02.2017
|72' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Сельта (Виго)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:4
|Атлетико (Мадрид)
|12.02.2017
|85' -90'
|Леганес (Леганес)
|0:2
|Спортинг (Хихон)
|29.01.2017
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|85'
|22.01.2017
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|15.01.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:3
|Эйбар (Эйбар)
|07.01.2017
|1' -90'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|1:0
|Спортинг (Хихон)
|60'
|26.11.2016
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|20.11.2016
|69' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|77'
|21.09.2016
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Спортинг (Хихон)
|11.09.2016
|66' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|28.08.2016
|73' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|21.08.2016
|63' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)