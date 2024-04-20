Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Федоров - статистика

Завершил карьеру
16 декабря 1984 (41)
#16 | Вратарь
188 см | 76 кг
Россия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
6
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 28 тур
Ленинградец
0 : 2
20.04.2024
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
1 : 0
02.03.2024
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Первая лига, 20 тур
Сокол
1 : 3
25.11.2023
Кубань
Был в запасе
Россия. Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2023
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 18 тур
Сокол
0 : 3
13.11.2023
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 17 тур
Тюмень
2 : 0
05.11.2023
Сокол
42' - 90'
Россия. Первая лига, 16 тур
Сокол
0 : 1
28.10.2023
Акрон
Был в запасе
Россия. Первая лига, 15 тур
Енисей
5 : 3
22.10.2023
Сокол
1' - 46'
Россия. Первая лига, 14 тур
Сокол
2 : 2
14.10.2023
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 0
08.10.2023
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 12 тур
Сокол
0 : 0
02.10.2023
Алания
Был в запасе
Россия. Первая лига, 11 тур
Динамо Мх
2 : 0
23.09.2023
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 10 тур
Черноморец
5 : 3
17.09.2023
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 9 тур
Сокол
1 : 1
09.09.2023
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Первая лига, 8 тур
Волгарь
1 : 2
02.09.2023
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 6 тур
Сокол
1 : 0
19.08.2023
Химки
Был в запасе
Россия. Первая лига, 4 тур
Торпедо
0 : 1
05.08.2023
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 3 тур
Сокол
1 : 0
29.07.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 2 тур
Сокол
3 : 2
23.07.2023
Шинник
1' - 90'
Россия. Первая лига, 1 тур
Родина
4 : 0
16.07.2023
Сокол
1' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
4
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+