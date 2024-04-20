Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 28 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 20 тур
Россия. Первая лига, 19 тур
Россия. Первая лига, 18 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 16 тур
Россия. Первая лига, 15 тур
Россия. Первая лига, 14 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 12 тур
Россия. Первая лига, 11 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 8 тур
Россия. Первая лига, 6 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 2 тур
Россия. Первая лига, 1 тур