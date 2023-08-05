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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Сокол
Торпедо - Сокол: обзор матча 05 августа 2023
Торпедо
05.08.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Сокол
75'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Сокол
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
90'
+1
Замена
Д. Шамкин
️️️️
И. Манелов
90'
Желтая карточка
Н. Калугин
84'
75'
ГОЛ! 0:1!
В. Морозов
67'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Д. Сасин
67'
Замена
В. Морозов
️️️️
М. Мальцев
Замена
А. Орехов
️️️️
В. Москвичев
63'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Горбунов
62'
Желтая карточка
И. Манелов
60'
58'
Замена
И. Сериков
️️️️
Д. Казанцев
34'
Желтая карточка
А. Молодцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Торпедо
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
29
Dmitriy Weber
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Владислав Морозов
ЦФ
4-2-2-1
23
Бабурин
77
Юзепчук
44
Калугин
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
5
Москвичев
17
Горбунов
2
Манелов
10
Гонгадзе
4-1-3-1
13
Косаревский
23
Абазов
27
Молодцов
99
Евдокимов
66
Гудков
71
Казанцев
24
Мальцев
77
Сасин
11
Бабаев
10
Ежков
5
Москвичев
27
Орехов
27
Орехов
5
Москвичев
2
Манелов
8
Шамкин
8
Шамкин
2
Манелов
17
Горбунов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
17
Горбунов
71
Казанцев
5
Сериков
5
Сериков
71
Казанцев
77
Сасин
50
Югалдин
50
Югалдин
77
Сасин
24
Мальцев
10
Морозов
10
Морозов
24
Мальцев
Остались в запасе
Торпедо
Сокол
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Пеп Клотет
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
29
Dmitriy Weber
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алексей Усанов
АП
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
29
Dmitriy Weber
ЦП
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Торпедо - Сокол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Делегат:
Владимир Карпович (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
Лужники
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