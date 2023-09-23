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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Сокол
Динамо Мх - Сокол: обзор матча 23 сентября 2023
Динамо Мх
23.09.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Сокол
36'
М. Алибеков
74'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Сокол
Замена
А. Сандрачук
️️️️
И. Шумахов
88'
Замена
️️️️
Н. Глушков
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Костюков
74'
73'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
М. Мальцев
72'
Замена
Н. Козловский
️️️️
Д. Сасин
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Кагермазов
70'
Желтая карточка
Н. Глушков
64'
64'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
И. Леонтьев
62'
Желтая карточка
И. Леонтьев
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Сердеров
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Алибеков
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Никита Маньков
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
34
Храмцов
99
Алибеков
17
Абдуллахи
4
Шумахов
22
Юсупов
47
Глушков
17
Касинтура
28
Сердеров
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
5
Сериков
99
Евдокимов
23
Абазов
49
Караев
52
Леонтьев
77
Сасин
11
Бабаев
24
Мальцев
10
Морозов
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
4
Шумахов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
4
Шумахов
28
Сердеров
77
Костюков
77
Костюков
28
Сердеров
52
Леонтьев
71
Казанцев
71
Казанцев
52
Леонтьев
24
Мальцев
50
Югалдин
50
Югалдин
24
Мальцев
77
Сасин
21
Козловский
21
Козловский
77
Сасин
Остались в запасе
Динамо Мх
Сокол
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Остались в запасе
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Динамо Мх - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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0 : 0
18.10.2026
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