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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Арсенал
Сокол - Арсенал: обзор матча 13 ноября 2023
Сокол
13.11.2023, понедельник, 18:30
Россия. Первая лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
2'
И. Гелоян
45+1'
А. Суханов
54'
Д. Окоронкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
Д. Барков
81'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
Э. Ботака-Иобома
Замена
М. Караев
️️️️
А. Молодцов
78'
78'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Окоронкво
Замена
Н. Козловский
️️️️
Д. Сасин
73'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Казанцев
73'
71'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Макаров
71'
Замена
Д. Барков
️️️️
С. Ткачев
54'
ГОЛ! 0:3!
Д. Окоронкво
Замена
В. Морозов
️️️️
В. Бабаев
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Суханов
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Гелоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
77
Дмитрий Сасин
АП
24
Михаил Мальцев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сокол
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
4-1-3-2
16
Федоров
23
Абазов
66
Гудков
5
Сериков
27
Молодцов
71
Казанцев
77
Сасин
11
Бабаев
24
Мальцев
10
Ежков
55
Турсунов
3-1-3-2-1
80
Кокарев
76
Суханов
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
13
Кайнов
21
Макаров
11
Ткачев
88
Левин
18
Попов
10
Гелоян
20
Окоронкво
27
Молодцов
49
Караев
49
Караев
27
Молодцов
77
Сасин
21
Козловский
21
Козловский
77
Сасин
71
Казанцев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
71
Казанцев
11
Бабаев
10
Морозов
10
Морозов
11
Бабаев
3
Ботака-Иобома
4
Нижегородов
4
Нижегородов
3
Ботака-Иобома
20
Окоронкво
20
Халназаров
20
Халназаров
20
Окоронкво
21
Макаров
18
Яковлев
18
Яковлев
21
Макаров
11
Ткачев
86
Барков
86
Барков
11
Ткачев
Остались в запасе
Сокол
Арсенал
17
Давид Озманов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Сокол - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
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