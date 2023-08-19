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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Химки
Сокол - Химки: обзор матча 19 августа 2023
Сокол
19.08.2023, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Химки
45+2'
А. Молодцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Химки
90'
+6
Желтая карточка
П. Голубович
Желтая карточка
Я. Гудков
90'
+6
Замена
Д. Казанцев
️️️️
М. Мальцев
87'
Желтая карточка
М. Мальцев
81'
80'
Замена
И. Садыгов
️️️️
И. Берковский
80'
Замена
С. Терехов
️️️️
Д. Степанов
Замена
И. Леонтьев
️️️️
В. Бабаев
77'
Желтая карточка
Д. Сасин
75'
Замена
Д. Сасин
️️️️
Д. Югалдин
60'
46'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Б. Магомедов
46'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Руденко
46'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Кулишев
ГОЛ! 1:0!
А. Молодцов
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Петрос Аветисян
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
84
Алексей Ларин
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Косаревский
27
Молодцов
99
Евдокимов
5
Сериков
66
Гудков
23
Абазов
50
Югалдин
21
Козловский
24
Мальцев
11
Бабаев
10
Морозов
3-2-1-3-1
96
Обухов
44
Исаенко
2
Варатынов
20
Волков
2
Голубович
5
Степанов
52
Нетфуллин
32
Кулишев
17
Берковский
19
Руденко
97
Магомедов
24
Мальцев
71
Казанцев
71
Казанцев
24
Мальцев
11
Бабаев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
11
Бабаев
50
Югалдин
77
Сасин
77
Сасин
50
Югалдин
5
Степанов
32
Терехов
32
Терехов
5
Степанов
97
Магомедов
80
Хосонов
80
Хосонов
97
Магомедов
19
Руденко
9
Архипов
9
Архипов
19
Руденко
17
Берковский
7
Садыгов
7
Садыгов
17
Берковский
32
Кулишев
8
Панченко
8
Панченко
32
Кулишев
Остались в запасе
Сокол
Химки
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
84
Алексей Ларин
ЦФ
Остались в запасе
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
84
Алексей Ларин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сокол - Химки
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Кирилл Силантьев (Самара)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Локомотив
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