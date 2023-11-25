Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Кубань
Сокол - Кубань: обзор матча 25 ноября 2023
Сокол
25.11.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Кубань
28'
Н. Козловский
45'
И. Грузнов
47'
А. Шарипов
62'
И. Грузнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Кубань
90'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Н. Абдоков
Вторая желтая
Д. Казанцев
83'
62'
ГОЛ! 1:3!
И. Грузнов
Замена
Д. Югалдин
️️️️
В. Бабаев
61'
50'
Желтая карточка
А. Байрыев
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Шарипов
46'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Г. Левин
45'
ГОЛ! 1:1!
И. Грузнов
Желтая карточка
В. Морозов
44'
44'
Желтая карточка
А. Шарипов
Желтая карточка
Д. Казанцев
43'
ГОЛ! 1:0!
Н. Козловский
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Кубань
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
3-3-2-3-2
13
Косаревский
23
Абазов
66
Гудков
5
Сериков
49
Караев
71
Казанцев
27
Молодцов
21
Козловский
52
Леонтьев
24
Мальцев
77
Сасин
11
Бабаев
10
Ежков
10
Морозов
4-4-1-1
1
Нестеренко
6
Жилов
30
Таказов
28
Байрыев
96
Смирнов
56
Рейхмен
70
Левин
21
Махатадзе
73
Шарипов
99
Абдоков
36
Грузнов
11
Бабаев
50
Югалдин
50
Югалдин
11
Бабаев
99
Абдоков
18
Кертанов
18
Кертанов
99
Абдоков
70
Левин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
70
Левин
Остались в запасе
Сокол
Кубань
16
Артем Федоров
ВР
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Остались в запасе
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сокол - Кубань
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Новости команд
Все
Сокол
Кубань
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+